СМИ: США перебрасывают авиатехнику в Японию перед саммитом с КНДР

США начали переброску на южный японский остров Окинава новейших боевых истребителей F-22 Raptor. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на источники. Утверждается, что на остров уже прибыли четыре самолёта. Ещё десять будут доставлены в ближайшее время. Техника пробудет на Окинаве в течение месяца.

The Japan Times пишет, что в начале недели американский атомный авианосец покинул военную базу под Токио и направился на патрулирование в регионе. Собеседники издания обращают внимание, что США начали переброску военной техники в Японию на фоне подготовки саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он запланирован на 12 июня в Сингапуре.