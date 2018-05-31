Предприниматель из "Зимней вишни" подала в суд на власти Кемерова

Предприниматель из Кемерова Ирина Чувилкина, которая владела помещением в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня", подала в суд на администрацию региона. Она требует признать незаконным ввод объекта в эксплуатацию, сообщает со ссылкой на материалы суда "Интерфакс". Кроме чиновников ответчиком по иску названа государственная инспекция строительного надзора. В качестве третьей стороны привлечен основной владелец здания, "Кемеровский кондитерский комбинат ".

Собственник считает, что власти незаконно выдали заключения о соответствии объекта реконструкции. По мнению Чувилкиной, документы были оформлены с нарушениями, поскольку в здании не было системы противопожарной защиты, а после трагедии региональная администрация не создала специальную комиссию, которая бы расследовала причины пожара в установленный срок. Рассмотрение дела назначено на 9 июля.

В суд также намерены обратиться арендаторы торгового центра, они требуют признать их потерпевшими по делу, чтобы через суд компенсировать ущерб с собственника торгового центра. От местных властей они добиваются выплаты финансовой помощи.

Сегодня в областной администрации заявили, что намерены выделить средства на дополнительную помощь пострадавшим в "Зимней вишне". В частности, родственники погибших и пострадавшие получат из бюджета материальные компенсации до 400 тысяч рублей и соцвыплаты на покупку жилья. На них могут рассчитывать более 100 человек. Документ должны утвердить в начале июня на сессии совета народных депутатов.

Ранее сообщалось, что пострадавшим и их родственникам было выплачено компенсаций на общую сумму 318 миллионов рублей. Деньги были перечислены из федерального и областного бюджетов, а также средств собственника здания.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС объявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. Сообщалось, что в момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. По делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы уже девять человек.

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