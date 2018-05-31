Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского "Реала", который занимал с января 2016 года. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции. Свое решение француз объяснил тем, что нуждается в переменах и новой методике работы.

За время, пока Зидан тренировал "Реал", команда выиграла Лигу чемпионов три раза подряд, а также одержала победу в чемпионате Испании.

В октябре минувшего года Зинедин Зидан получил премию ФИФА The Best в номинации "Лучший тренер года". Он стал первым в истории футболистом, которому удалось за свою карьеру стать лучшим в мире и как игрок, и как тренер.