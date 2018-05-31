Власти ОАЭ приговорили правозащитника к 10 годам тюрьмы

В Объединённых Арабских Эмиратов приговорили к 10 годам тюрьмы правозащитника Ахмеда Мансура. Он критиковал властив своих публикациях в социальных сетях. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную прессу.

Суд признал Мансура виновным в оскорблении статуса и престижа ОАЭ, а также руководства эмиратов. Активиста также приговорили к штрафу в размере 272 тысяч долларов.

Ахмед Мансур является членом правозащитной организации Human Rights Watch по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива. В 2011 году его приговорили к трём годам тюрьмы за оскорбление высших должностных лиц. В том же году Мансура помиловали, но запретили выезжать за границу. В марте прошлого года он раскритиковал власти ОАЭ за нарушения прав человека и аресты правозащитников. Спустя несколько недель его арестовали. Правозащитники утверждают, что перед арестом Мансура спецслужбы вели заним слежку и прослушивали его телефон.