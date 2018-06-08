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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым

Информационная война. Стратеги и пехотинцы

Во второй части этого выпуска: «Мои любимые пластинки» с украинским композитором Владимиром Губой. «Воспоминания» - филолог, переводчик Анатолий Житницкий вспоминает о своей умершей жене.

В последние годы в новейшую лексику политологии и журналистики прочно вошли термины «информационная война», «милитаризация информациии», «пост-правда», «фейк-ньюс», «постмодернистская диктатура» и т.д. Как и когда информация стала оружием? Об этом журналистка Елена Холоденко разговаривает с экспертами и журналистами.

(отрывки из передачи)

Василий Гатов, российский журналист, медиаменеджер, исследователь Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии.

– Информационная война – явление настолько древнее, что слово как таковое, не только печатное, трудно отделить от использования в решении военных, политических задач, задач доминирования, задач культурного просвещения и культурного подавления.

Мы воспринимаем как реальность не то, что нас окружает, а то, что нам сообщает телевидение.

Фейкньюз, пост-правда вмешались в сакральный процесс, который был поручен журналистам, - в выборы. Технологии сделали создание новых медиа простым и дешевым делом.

Украина не первая страна, которая подверглась, информационной агрессии Кремля – первой в 2007 году была Эстония.

Василий Гатов
Василий Гатов

В теории и практике коммуникаций есть раздел «character assassination» – уничтожение репутации, покушение на репутацию. Но ключевая технология на сегодня, которая в том числе использовалась Россией в США, это посев сомнений. Основной тролле-ботовой темой в США есть то, что Америка страдает от чудовищного расового неравенства. Это технология «разделяй и властвуй».

Павел Казарин,украинский журналист, родом из Симферополя,сейчас живёт в Киеве. Сотрудничает с проектом «Крым. Реалии» Украинской службы Радио Свобода и несколькими интернет-изданиями и телеканалами Украины.

–Любое СМИ вовлечено в информационную войну, даже пишущее об искусстве и культуре. Что делает информационную войну войной? В мире важна не реальность, а описание реальности – в борьбе за избирателя.

Эффективный метод Кремля в Украине – инвестирование в две повестки: война и коррупция, и переключения максимума внимания именно на коррупцию.

Общественные противоречия есть во всех странах. Но только детонация взрывает общественные противоречия.

Павел Казарин
Павел Казарин

Любая новая технология – это история про молоток: им можно бить по пальцам, а можно забивать гвозди. Новые технологии настолько быстро и сильно меняют реальность, что лет через 30-50-70 мы будем жить в книгах любимых фантастов и «еще нереальнее».

Это война моя. Я из Семфирополя, это регион, который стал первой жертвой этой войны. Поэтому я на нее отмобилизовался. Но я стараюсь воевать конвенциональным оружием, а не бомбить города при помощи кассетных бомб с дезинформацией. Упорядочиваю хаос до состояния смыслов. Украина на территории Крыма способно только поддерживать информационный прожиточный минимум.

Готового рецепта для нынешней войны нет.

Катерина Некречая, продюсер проекта «Крым. Реалии», «Радио Свобода», Украина.

Мы не занимаемся контрпропагандой. Наша миссия – информировать жителей Крыма. Нам звонят – ругают и хвалят. Нам важна правдивая информация с той стороны. Жители Крыма хотят, чтобы их слышали. Боюсь, что мы можем потерять контакт с совершенно новой радиоаудиторией – аудиторией молодых людей, которые живут идеей «крымнашизма».

Татьяна Якубович, редактор проекта «Донбасс. Реалии», «Радио Свобода», Украина.

Мне бы не хотелось называть себя бойцом какого-либо фронта. В редакции «Донбасс. Реалии» много журналистов из Донбасса – конечно же, эмоции присутствуют. Но если работать профессионально, по стандартам, эмоции и правдивая информация уживаются рядом. Важно привлекать к созданию программ местных жителей, тем самым отвоевывать у них утерянное к СМИ доверие. Все просчеты украинских журналистов тут же использует Кремль и его сторонники за рубежом.

Далее в программе: «Мои любимые пластинки» с украинским композитором Владимиром Губой.

«Воспоминания». Филолог, переводчик Анатолий Житницкий вспоминает о своей умершей жене.

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