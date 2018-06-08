Информационная война. Стратеги и пехотинцы

Во второй части этого выпуска: «Мои любимые пластинки» с украинским композитором Владимиром Губой. «Воспоминания» - филолог, переводчик Анатолий Житницкий вспоминает о своей умершей жене.

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В последние годы в новейшую лексику политологии и журналистики прочно вошли термины «информационная война», «милитаризация информациии», «пост-правда», «фейк-ньюс», «постмодернистская диктатура» и т.д. Как и когда информация стала оружием? Об этом журналистка Елена Холоденко разговаривает с экспертами и журналистами.

(отрывки из передачи)

Василий Гатов, российский журналист, медиаменеджер, исследователь Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии.

– Информационная война – явление настолько древнее, что слово как таковое, не только печатное, трудно отделить от использования в решении военных, политических задач, задач доминирования, задач культурного просвещения и культурного подавления.

Мы воспринимаем как реальность не то, что нас окружает, а то, что нам сообщает телевидение.

Фейкньюз, пост-правда вмешались в сакральный процесс, который был поручен журналистам, - в выборы. Технологии сделали создание новых медиа простым и дешевым делом.

Украина не первая страна, которая подверглась, информационной агрессии Кремля – первой в 2007 году была Эстония.

В теории и практике коммуникаций есть раздел «character assassination» – уничтожение репутации, покушение на репутацию. Но ключевая технология на сегодня, которая в том числе использовалась Россией в США, это посев сомнений. Основной тролле-ботовой темой в США есть то, что Америка страдает от чудовищного расового неравенства. Это технология «разделяй и властвуй».

Павел Казарин,украинский журналист, родом из Симферополя,сейчас живёт в Киеве. Сотрудничает с проектом «Крым. Реалии» Украинской службы Радио Свобода и несколькими интернет-изданиями и телеканалами Украины.

–Любое СМИ вовлечено в информационную войну, даже пишущее об искусстве и культуре. Что делает информационную войну войной? В мире важна не реальность, а описание реальности – в борьбе за избирателя.

Эффективный метод Кремля в Украине – инвестирование в две повестки: война и коррупция, и переключения максимума внимания именно на коррупцию.

Общественные противоречия есть во всех странах. Но только детонация взрывает общественные противоречия.

Любая новая технология – это история про молоток: им можно бить по пальцам, а можно забивать гвозди. Новые технологии настолько быстро и сильно меняют реальность, что лет через 30-50-70 мы будем жить в книгах любимых фантастов и «еще нереальнее».

Это война моя. Я из Семфирополя, это регион, который стал первой жертвой этой войны. Поэтому я на нее отмобилизовался. Но я стараюсь воевать конвенциональным оружием, а не бомбить города при помощи кассетных бомб с дезинформацией. Упорядочиваю хаос до состояния смыслов. Украина на территории Крыма способно только поддерживать информационный прожиточный минимум.

Готового рецепта для нынешней войны нет.

Катерина Некречая, продюсер проекта «Крым. Реалии», «Радио Свобода», Украина.

– Мы не занимаемся контрпропагандой. Наша миссия – информировать жителей Крыма. Нам звонят – ругают и хвалят. Нам важна правдивая информация с той стороны. Жители Крыма хотят, чтобы их слышали. Боюсь, что мы можем потерять контакт с совершенно новой радиоаудиторией – аудиторией молодых людей, которые живут идеей «крымнашизма».

Татьяна Якубович, редактор проекта «Донбасс. Реалии», «Радио Свобода», Украина.

– Мне бы не хотелось называть себя бойцом какого-либо фронта. В редакции «Донбасс. Реалии» много журналистов из Донбасса – конечно же, эмоции присутствуют. Но если работать профессионально, по стандартам, эмоции и правдивая информация уживаются рядом. Важно привлекать к созданию программ местных жителей, тем самым отвоевывать у них утерянное к СМИ доверие. Все просчеты украинских журналистов тут же использует Кремль и его сторонники за рубежом.

Далее в программе: «Мои любимые пластинки» с украинским композитором Владимиром Губой.

«Воспоминания». Филолог, переводчик Анатолий Житницкий вспоминает о своей умершей жене.