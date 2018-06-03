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Рожденные после СССР

Куда не надо поступать

О том, как изменится рынок труда и выпускники каких вузов недовольны своими навыками

О том, как изменится рынок труда, выпускники каких вузов недовольны полученным образованием и почему активные не всегда эффективные рассказывают основатель портала Superjob Алексей Захаров, руководитель направления программ развития подростков компании MAXIMUM Ирина Гришина, руководитель аналитического департамента Changellenge Елена Песоцкая и тьютор "Новой школы" Федор Орлов.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.

Первый раз в эфире в воскресенье, 3 июня в пять часов вечера

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