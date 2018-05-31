СК возобновил расследование дела об изнасиловании девушки с аутизмом

Заместитель председателя Следственного комитета России Борис Карнаухов отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчин, несколько месяцев насиловавших 18-летнюю жительницу Владикавказа с диагнозом аутизм. Об этом сообщила Радио Свобода мать пострадавшей Залина Дудуева.

Уголовное дело было прекращено в том числе и потому, что, согласно следствию, вступавшие в половую связь с девушкой мужчины не знали, что она находится в беспомощном состоянии. Центральный аппарат Следственного комитета посчитал, что этот момент был исследован недостаточно. В постановлении также говорится, что, “учитывая широкий общественный резонанс совершённого преступления”, дело будет передано из североосетинского Следственного комитета в Главное следственное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Жительница Владикавказа с расстройством аутистического спектра пожаловалась на изнасилования летом прошлого года. Девушка составила список из более 20 фамилий. Несмотря на то, что недееспособность потерпевшей подтвердила экспертиза, правоохранительные органы не нашли события преступления. Вступавшие с потерпевшей в интимную связь молодые люди были допрошены по делу не как подозреваемые, а как свидетели. Они настаивают, что "вступали в интимную близость с нею по обоюдному согласию, насилия не применяли, угроз не высказывали".

Сама девушка заявила, что несколько раз хотела пожаловаться на насилие в полицию, но молодые люди угрожали ей, что выложат в интернет ее фото и видео порнографического содержания.