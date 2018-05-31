Подозреваемый в подготовке убийства Бабченко – предприниматель из Киева

Предполагаемый организатор покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман проходит обвиняемым в других уголовных делах. Об этом сообщает издание "Украинская правда". Утверждается, что в апреле его обвинили в подделке документов. В материалах этого дела также говорится, что Герман получал от неизвестных посылки с предметами, похожими на патроны.

Украинская служба Радио Свобода отмечает, что на территории Украины есть только один Борис Герман – это предприниматель из Киева. Он владеет рядом фирм, одна из которых специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Речь идёт о частном немецко-украинском оружейном предприятии "Шмайсер", которое, кроме прочего, сотрудничает с Министерством обороны Украины. С 2006 по 2012 годы Герман был помощником двух народных депутатов – Михаила Гончарова (пятый созыв, Социалистическая партия) и Игоря Плохого (шестой созыв, Партия регионов).

29 мая Служба безопасности Украины сообщила, что журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения, которому, как утверждается, заплатили 30 тысяч долларов. По данным СБУ, он был завербован российскими спецслужбами. В ближайшее время Шевченковский районный суд Киева рассмотрит вопрос о мере пресечения.