Юрист Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии

Юрист Джузеппе Конте официально согласился возглавить правительство Италии. Он принял мандат на формирование кабинета министров и представил президенту состав будущего итальянского правительства.

Церемония принесения присяги новым правительством состоится 1 июня. После принесения присяги новый кабинет должен будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.

На прошлой неделе Джузеппе Конте пообещал отстаивать интересы Италии в институтах Евросоюза. Конте – профессиональный адвокат, ранее в политике он не участвовал и не входил в парламент. На должность премьер-министра его выдвинули две популистские партии – "Движение пяти звезд" и "Лига".

Правительство Италии не могли сформировать больше двух месяцев. Прошедшие 4 марта парламентские выборы не выявили явного победителя. С небольшим перевесом победила правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони. В нее входит праворадикальная "Лига", которая предлагала отменить санкции против России. Партия евроскептиков "Движение пяти звезд" заручилась поддержкой почти трети избирателей.