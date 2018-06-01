Премьер Грузии отказался покидать пост по требованию протестующих

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку, которой потребовали участники акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В четверг, в Тбилиси у здания парламента собрались несколько тысяч человек, которые требовали наказать чиновников, которых они считают виновными в развале уголовного дела об убийстве двух подростков в декабре прошлого года.

Отец одного из убитых, Заза Саралидзе уверен, что генеральный прокурор и другие сотрудники ведомства покрывают убийц и уничтожили улики. В результате суд счёл недоказанной вину двух подозреваемых в убийстве.

Первоначально участники акции требовали отставки генерального прокурора Ираклия Шотадзе. В итоге он подал в отставку, но это не удовлетворило протестующих, и они выдвинули новое требование - отставка правительства Грузии.

Квирикашвили, которому не дали выступить на акции протеста, сообщил на брифинге, что расследование дела будет курировать лично глава МВД страны Георгий Гахария под его контролем.

Около 200 человек провели ночь в палатках на площади и под навесом здания парламента. Организаторы акции заявили о намерении продолжить протесты в пятницу.