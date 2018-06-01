The Bell выяснил, как "заказчик" "убийства" Бабченко связан с Россией

У украинского бизнесмена Вячеслава Пивоварника, который, по утверждению подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, "заказал убийство" — есть связи с бывшим депутатом Госдумы России Сергеем Шишкаревым, а также экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

Как рассказал Борис Герман на заседании суда, Пивоварник – гражданин Украины, сотрудник некоего "частного фонда Путина", связанный с российскими спецслужбами, как утверждается, ответственный за подготовку терактов на Украине. Он якобы дал Герману список из 30 человек, на которых должны быть устроены покушения. По словам Германа, он передал этот список в контрразведку.

The Bell обнаружил в базе данных СПАРК-Интерфакс единственного Вячеслава Пивоварника, который согласно информации, руководил или владел долями в пяти украинских юридических лицах.

По сведениям The Bell, у Пивоварника есть общий бизнес с экспертом Фонда национальной и международной безопасности. Этот фонд возглавлял бывший советский генерал Леонид Шершнев, умерший в 2014 году. Шершнев был учредителем националистического фонда "Русские" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".

С 2012 по 2016 год Пивоварник, как отмечает издание, был генеральным директором "Рускон-Украина". Владелец "Рускона" — бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев, которого РБК ранее называл соратником Дмитрия Рогозина.

The Bell также удалось обнаружить связь между Пивоварником и Борисом Германом. Герман был директором иностранной компании, которая владела "Рускон-Украина". Издание также отмечает, что Борис Герман числится в друзьях у Пивоварника в соцсети "Одноклассники".

Точно не ясно, говорил ли Герман на суде именно об этом человеке, или же о неком его однофамильце.

По данным Украинской службы Радио Свобода, Борис Герман – предприниматель из Киева. Он владеет рядом фирм, одна из которых специализируется на производстве оружия и боеприпасов.

В четверг Шевченковский суд Киева арестовал Германа на два месяца. Ему инкриминируют подготовку террористического акта. Сам подсудимый с обвинениями не согласен. На заседании суда Герман заявил, что сотрудничает с внутренней разведкой по выявлению действий России, направленных на свержение власти на Украине.

29 мая Служба безопасности Украины сообщила, что журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации.

Украинские спецслужбы заявляют, что покушение на Бабченко "заказали" люди, связанные с российскими спецслужбами, однако не называют конкретных имен, в том числе и имя Пивоварника.