"Интерфакс": телефон Серебренникова прослушивали несколько лет

Российские спецслужбы прослушивали телефонные переговоры режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых по делу "Седьмой студии" задолго до того, как было возбуждено уголовное дело. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, прослушивание велось в течение нескольких лет.

Источник утверждает, что ее санкционировали "на основании полученных правоохранительными органами первичных материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности "Седьмой студии"". Что это за материалы, от кого они были получены и в какой степени были использованы для подготовки доказательной базы по делу - не уточняется.

Как утверждает "Интерфакс", оперативное сопровождение дела "Седьмой студии" осуществляет Управление по защите конституционного строя 2-й службы ФСБ. Официальных комментариев пока нет.

Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" из бюджета. Режиссер, который находится под домашним арестом, свою вину отрицает.