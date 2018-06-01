В ЕСПЧ подана жалоба по акции 5 мая "Он нам не царь"

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба на действия российских властей в отношении участников акции "Он нам не царь", прошедшей 5 мая. Её подал координатор штаба Алексея Навального в Чебоксарах Семён Кочкин. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на юриста международной правозащитной группы "Агора" Алексея Глухова.

Кочкин, который был задержан накануне акции и получил 10 суток административного ареста за нарушение правил проведения публичных мероприятий, считает, что было нарушено его право на свободу собраний и выражения мнений. Активист также утверждает, что не был организатором акции и привлечение его к ответственности было незаконным.

По словам представителя "Агоры", жалоба Кочкина —не последнее обращение в ЕСПЧ в связи с акцией 5 мая. Сейчас юристы работают над делами 163 участников акции.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. Митинги были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране были задержаны около 1600 человек. После акции полиция начала устраивать обыски в штабах оппозиционера, а также задерживать его сторонников. Их обвиняют в организации несогласованного публичного мероприятия.