В Испании вынесен вотум недоверия правительству

Парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. За отставку кабинета проголосовали 180 депутатов, 169 были против.

Новым премьером стал лидер ранее бывших в оппозиции социалистов Педро Санчес. Ранее он заявлял, что не будет возражать против досрочных выборов, однако теперь говорит, что готов оставаться у власти до 2020 года, когда заканчивается срок полномочий нынешнего парламента. Неясно, впрочем, удастся ли ему сформировать стабильный кабинет - у социалистов меньшинство в парламенте, отправить Рахоя в отставку им удалось только при помощи баскских и каталонских националистов.

Мариано Рахой еще до голосования в парламенте о вотуме недоверия признал свое поражение и поздравил Санчеса.

Депутаты потребовали отставки Рахоя из-за коррупционного скандала, связанного с возглавляемой им Народной партией. Суд ранее признал виновными около 30 функционеров партии. Сам Рахой отказывался уйти в отставку, утверждая, что он сам не замешан в деле и не знал о махинациях.