В Бурятии полицейских осудили за пытки похитителей кедровых орехов

В Бурятии суд приговорил к пяти годам колонии трех полицейских, пытавших похитителей кедровых орехов. Начальника отделения уголовного розыска районного МВД Эрдэма Хажитова и двух оперуполномоченных Владимира Базарсадаева и Давида Абрамова признали виновными в превышении полномочий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юриста Романа Сукачёва, представлявшего интересы потерпевших.

По версии следствия, в сентябре 2016-го сотрудники бурятской полиции задержали двух местных жителей, заподозренных в краже крупной партии кедровых орехов со склада предприятия. После того, как их доставили в отдел, сотрудники МВД начали пытать их с помощью электрошокера и наручников. Кроме того, подозреваемых подкидывали к потолку и кидали на пол, связывали и надевали пакет на голову, не давая дышать, душили их и распыляли в лицо неизвестное вещество. В итоге полицейские добились от задержанных чистосердечного признания.

Сотрудников уголовного розыска признали виновными в превышении полномочий с применением насилия. Кроме лишения свободы, суд также запретил им работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Они были взяты под стражу в зале суда.



Совершившие кражу орехов признали свою вину и получили условные сроки.

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