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Культ личности. С широко открытыми глазами. Ирина Богушевская
Карикатура дня
1 июня
39 минут(ы) назад
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.