Бывшая жена Путина купила 2,5 гектара земли в Подмосковье

Людмила Очеретная, которая, как утверждается, ранее была супругой президента России Владимира Путина, приобрела восемь участков в коттеджном поселке "Миллениум парк" в 20 километрах к северо-западу от Москвы, а впоследствии продала их. Об этом сообщает "Медуза", которая публикует расследование корреспондента Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун.

Стоимость участков, приобретенных Очеретной, оценивается в несколько миллионов рублей, общая площадь - почти 2,5 гектара (240 соток). Согласно документам из Росреестра, Очеретная приобрела эти участки в 2016 году.

Утверждается, что два участка она купила у некой Татьяны Шестаковой, супруги Василия Шестакова, бывшего депутата Госдумы и спарринг-партнера Путина по самбо.

В ноябре 2017 года она продала все участки Ирине Пунии, жене предпринимателя Викрама Пунии. Он подтвердил корреспонденту Центра по исследованию коррупции, что купил землю, но отказался назвать сумму сделки. Он также сказал, что не знал, кто владелец, поскольку сделку готовила риелтерская компания.

Год назад "Медуза" опубликовала другое расследование Шмагун, в котором говорится о вилле, приобретенной мужем Людмилы Очеретной Артуром Очеретным на берегу Атлантического океана.

Владимир Путин развелся с женой Людмилой в 2013 году. Впоследствии, как выяснили СМИ, она вышла замуж за Артура Очеретного и взяла его фамилию. Официально эта информация не подтверждалась.