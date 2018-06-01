Луценко: инсценировка убийства Бабченко помогла спасти других

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве нужна была украинским спецслужбам для того, чтобы получить список других потенциальных жертв, которых, как утверждается, планировали убить российские спецслужбы.

Как сказал Луценко в интервью германской газете Bild, у предполагаемого организатора покушения на Бабченко были "явные контакты с Россией". Какими именно доказательствами этого располагает следствие, он отказался говорить, но сказал, что они вскоре будут предъявлены.

По словам Луценко, предполагаемого организатора покушения задержали раньше планируемого срока, поскольку выяснили, что он собирается вылететь в Италию. Украинским спецслужбам, однако, удалось идентифицировать по меньшей мере двух человек из списка потенциальных жертв, который, как утверждается, передали из России. Это некий активист из Одессы и живущий на Украине бывший сотрудник ФСБ.

Служба безопасности Украины в пятницу сообщила, что в рамках расследования по делу Бабченко получила информацию об угрозе жизни других граждан и пообещала опубликовать подробности.

Во вторник появились сообщения об убийстве в Киеве критика Кремля Аркадия Бабченко. В среду Служба безопасности Украины объявила, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировкой. Власти Украины утверждают, что покушение на жизнь Бабченко и еще около 30 человек готовили российские спецслужбы. В четверг суд в Киеве арестовал гражданина Украины Бориса Германа, который, как утверждается, был организатором преступления по заказу из России. Сам Герман назвал себя агентом украинских спецслужб и сказал, что участвовал в операции по выявлению российского влияния на Украине.

Ряд международных журналистских организаций и ОБСЕ подвергли критике власти Украины, заявив, что инсценировка убийства ввела в заблуждение журналистов и общественность по всему миру.