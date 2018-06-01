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Бывшему гендиректору "Седьмой студии" вызвали в суд скорую помощь

Юрий Итин (Архивное фото)

В Москве бывшему генеральному директору "Седьмой студии" Юрию Итину, обвиняемому по делу о хищении средств, вызвали в суд скорую помощь. Накануне у него случился гипертонический криз. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Адвокат Итина попросил перенести заседание из-за состояние здоровья его подзащитного. Однако судья решил вызвать скорую в здание суда, чтобы медики решили, может ли обвиняемый продолжить участие в процессе. После обследования будет принято решение о продолжении заседания.

В пятницу Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об ограничении Итину срока ознакомления с материалами уголовного дела.

Юрия Итина обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа". По этому делу также проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, бывший бухгалтер Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Все, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием, отвергают обвинения.

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