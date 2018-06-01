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США внесли "Хайят Тахрир аш-Шам" в список террористов

Бойцы "ХТШ" во время боев в Алеппо, 2016 год

Соединенные Штаты внесли сирийскую вооруженную группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" в список террористических организаций.

В сообщении, опубликованном на сайте Государственного департамента, говорится, что эта группировка связана с террористической сетью "Аль-Каида".

Она была создана в прошлом году на основе группировки "Фронт Ан-Нусра", которая также была включена в список террористических организаций.

"Данное решение показывает, что нас не удастся обмануть сменой названий" - заявил Натан Сэйлс, координатор госдепартамента по борьбе с терроризмом.

"Хайят Тахрир аш-Шам" контролирует часть провинции Идлиб на севере Сирии. Она ведет боьбу как с войсками Башара Асада, так и с различными группировками сирийских повстанцев. Россия, где эта группировка также признана террористической, неоднократно обвиняла США в потворстве ее деятельности. Вашингтон эти обвинения отвергает.

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