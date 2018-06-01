В России и мире проходят пикеты и митинги в поддержку Сенцова

Активисты в России и десятках стран мира требуют освободить Олега Сенцова и других украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах и колониях.

В Казани прошли одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера. Активист Искандер Ясавеев вышел к памятнику Мусе Джалилю с плакатом "Чемпионат мира несовместим с войной и злом!". Об этом сообщил сайт Idel.Реалии.

В ряде городов России, включая Москву, митинги и пикеты в рамках акции #SaveOlegSentsov также состоятся 2 июня.

Сегодня митинг в поддержку Сенцова прошел в Тель-Авиве. Сообщается, что в нем участвовали жители Израиля, репатриировавшиеся из Украины, России и других стран бывшего СССР. Акцию посетил посол Украины.

Представители канадско-украинского Фонда международной помощи записали видео-обращение к лидерам стран "Большой Семерки" в преддверии саммита 8-9 июня в Квебеке, призвав мировых лидеров поднять на будущей встрече тему украинских политических заключенных.

Олег Сенцов был задержан в марте 2014 года российскими спецслужбами в Крыму вместе с Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали. Сейчас они оба держат голодовку.