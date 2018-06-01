Reuters: США разместят в Германии комплексы системы ПРО

Министерство обороны США и германские военные обсуждают возможность размещения в ФРГ комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства отмечают, что системы ПРО могут быть размещены на авиабазе Рамштайн. Она является штаб-квартирой европейского командования военно-воздушных сил США и объединённого командования союза НАТО. Источники Reuters уточнили, что Германия, скорее всего, не будет возражать против установки THAAD.
Другие собеседники агентства отметили, что германские власти заинтересованы в усилении защиты гражданского населения и контроля потенциальных угроз.
МИД Германии не подтвердил Reuters информацию о возможном размещении американских систем ПРО.
Эксперты опасаются, что развертывание комплексов THAAD может привести к обострению отношений с Москвой. При этом НАТО утверждает, что противоракетные установки не будут направлены против России.
Ранее пресса сообщила, что Германии будет размещён новый командный центр Североатлантического военного союза. Утверждается, что он создается в рамках стратегии для сдерживания России.
THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.
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