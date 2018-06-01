Дональд Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном 12 июня

Президент США подтвердил проведение встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Об этом Дональд Трамп сообщил после встречи с советником северокорейского лидера Ким Ён Чолем.

По словам Трампа, советник передал ему письмо от Ким Чен Ына. Президент США охарактеризовал его как "хорошее и интересное".

Ким Ён Чоль ранее встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Майком Помпео. А в Пхеньяне накануне побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого принял Ким Чен Ын.

24 мая Дональд Трамп объявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий же день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня все еще может состояться. Позднее обе стороны сообщили, что подготовка к встрече продолжается.