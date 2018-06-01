В Петербурге прошли пикеты в поддержку Олега Сенцова

Пикеты прошли в рамках международной кампании #SaveOlegSentsov. Ее цель – привлечь общественное внимание к положению с правами человека и политзаключенными в России в связи с мероприятиями вокруг Чемпионата мира по футболу.

Одна из организаторов акции, активистка петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова считает Сенцова не столько политзаключенным, сколько политическим заложником. Она подчеркивает, что к голодовке Сенцова, рискующего сегодня своей жизнью, присоединились еще двое украинских политзаключенных – Александр Кольченко, тоже осужденный по делу так называемых "крымских террористов", и Александр Шумков. Оба они также требуют не только своего освобождения, но и всех украинских граждан, осужденных в России по политическим мотивам.

В пикетах приняли участие около двух десятков активистов. Место на Невском проспекте, намеченное для пикетов, было занято активистами НОД (Народно-освободительного движения), напротив стояли два автозака и два десятка полицейских. Участникам акции пришлось сместиться на 50 метров ближе к Садовой улице. Они сменяли друг друга, стоя с плакатами, украинским флагом и "красной карточкой", символически показывая ее российским властям. Каждого активиста участники акции и прохожие встречали аплодисментами. Один из них был задержан, поскольку у него не оказалось прописки. В "группе поддержки" стоял активист Алексей Сергеев, держа в руках черную коробку с решеткой, за которой находился красно-белый футбольный мяч с надписью "Россия".

Участники пикетов требуют поднять вопрос об освобождении Олега Сенцова и всех политзаключенных 8-9 июня в Канаде, во время "Большой семерки", они предлагают инициировать отдельный переговорный процесс между Россией и Украиной по освобождению украинцев, оказавшихся в России политзаключенными. Активисты предлагают властям Украины создать пост спецуполномоченного по правам украинских политзаключенных, удерживаемых в России, и обращаются к обществу с предложением поддержать лозунг "На чемпионате мира по футболу в России я болею за политзаключенных". Предполагается, что акция в поддержку Олега Сенцова продолжится 2 июня и охватит более 60 городов мира.