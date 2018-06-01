В Афганистане нашёлся пропавший без вести советский лётчик

В Афганистане нашли живым советского военного лётчика, который считался пропавшим без вести более 30 лет. Об этом сообщил "РИА Новости" глава союза десантников России Валерий Воротинин. Имя военного Воротинин не назвал, сославшись на требования конфиденциальности. Второй источник агентства уточнил, что лётчик был сбит в 1987 году.

Воротинин отметил, что вопрос возвращения найденного лётчика решается с властями Афганистана.

Газета "Коммерсант" выяснила, что в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий военно-воздушных сил. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения. По неподтвержденным данным, он жил в городе Батайск Ростовской области. Его самолёт взлетел с аэродрома Баграм и предположительно был сбит. Самолёт и лётчика тогда не нашли.

Источник ТАСС назвал другое имя обнаруженного лётчика. По его данным, речь идет об Александре Миронове. В Международном благотворительном фонде ветеранов "Боевое братство" агентству сказали, что данные пропавшем в Афганистане лётчике России передали Соединённые Штаты. Однако представитель российско-американской комиссии по военнопленным Александр Кирилин заявил "РИА Новости", что Москва никакой информации о сбитом советском летчике от Вашингтона не получала.

Глава "Боевого братства" Борис Громов, который занимался выводом советских войск из Афганистана, заявил агентству "Интерфакс", что информацию об обнаружении сбитого пилота следует проверить. По его словам, "на родину возвращены все, кто был жив и хотел вернуться".

Гражданская война в Афганистане началась в 1978 году после прихода к власти Народно-демократической партии. Военная кампания СССР на стороне правительственных войск началась год спустя. Советский Союз противостоял моджахедам, которых поддерживали страны НАТО. В 1989 году СССР вывел свой воинский контингент из Афганистана.