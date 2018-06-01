Лукашенко: Россия должна определиться с присутствием на границе

России необходимо определиться с форматом присутствия пограничников на российско-белорусской границе. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на погранзаставу "Дивин". "Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе", - подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, если Москва решит закрыть границу, то Минск в ответ также введёт пограничный контроль. Лукашенко добавил, что этот вопрос будет рассматриваться в июне на заседании Высшего совета союзного государства. При этом президент Белоруссии назвал границу между двумя странами пережитком прошлого.

Белоруссия не имеет постоянных подразделений погранслужбы на границе с Россией. С российской стороны присутствуют штатные пограничники ФСБ России, которые фактически несут охрану государственной границы, сообщили агентству БЕЛТА представители белорусского Госпогранкомитета.