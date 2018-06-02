Генпрокурор Украины: в списке потенциальных жертв было 47 человек

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря операции спецслужб с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко удалось получить список 47 потенциальных жертв покушений. Как заявил Луценко, после распространенных в СМИ сообщений о гибели Бабченко заказчики его убийства, которые, как утверждается, связаны с российскими спецслужбами, добавили к первоначальному списку из 30 человек еще 17 фамилий. Генпрокурор утверждает, что украинским спецслужбам удалось получить этот список. По его словам, в него включены главным образом журналисты, как украинцы, так и живущие на Украине россияне. Конкретные имена не называются.

Спецоперация с инсценировкой убийства Бабченко вызвала критику международных журналистских организаций. Ряд стран Запада, в том числе Германия, обратились к Киеву с просьбой пояснить свои действия. Луценко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак в пятницу встретились в Киеве с послами стран ЕС, чтобы рассказать им о "деле Бабченко".

Суд в Киеве ранее поместил под стражу подозреваемого в организации убийства, украинского предпринимателя Бориса Германа, который, как утверждает следствие, получил заказ на убийство Бабченко и других лиц из Москвы. Сам Герман на суде сказал, что является двойным агентом, и назвал имя предполагаемого заказчика покушения - Вячеслав Пивоварник. Радио Свобода выяснило, что человек под таким именем был бизнес-партнером ряда бывших сотрудников украинских спецслужб. По данным The Bell, он также предположительно связан с окружением бывшего российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.