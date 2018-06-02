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Студент МГУ стал подозреваемым по делу о "вандализме"

Подготовка к оборудованию фан-зоны

Студент первого курса филологического факультета МГУ Дмитрий Петелин стал подозреваемым по уголовному делу о вандализме, возбужденному накануне в связи с надписью на указателе к чемпионату мира по футболу.
Как сообщает Правозащита "Открытой России", следствие считает, что именно Петелин нанес на указатель надпись "Нет фан-зоне".

Петелин был задержан накануне, как и еще двое студентов МГУ. В ночь на субботу они были отпущены. Двое других студентов проходят по делу как свидетели. Об этом сообщила Инициативная группа МГУ. Сообщается, что Петелин отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции России.

Вандализмом следствие считает надпись на указателе "Нет фан-зоне!". Ущерб указателю оценивается в 65 тысяч рублей. Речь идет о площадке вместимостью до 40 тысяч человек для просмотра футбольных матчей со свободной продажей пива, которая будет размещена на территории МГУ. Инициативная группа студентов университета выступает против фан-зоны.

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