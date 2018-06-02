WSJ: Белый дом ведет подготовку к встрече Трампа и Путина

Администрация Дональда Трампа ведет подготовку к встрече президента США с президентом России Владимиром Путиным. По данным источников Wall Street Journal, американский посол в Москве Джон Хантсман побывал на этой неделе в Вашингтоне, где обсуждалась подготовка к саммиту.

Стороны пока не договорились о месте и времени проведения встречи, пишет газета.

Целью саммита должно стать "преодоление долгосрочных разногласий" между США и Россией, утверждают источники. При этом, по их словам, речь не идет о так называемой "большой сделке", а о поиске путей разрешения нескольких конкретных проблем. Среди них – Сирия, Украина и контроль над ядерным оружием.

Белый дом ранее подтвердил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора в марте обсуждали возможность встречи, в том числе в Вашингтоне.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что хотел бы добиться хороших отношений с Россией. В то же время он критиковал Москву за ее политику в Сирии, а администрация Трампа ввела дополнительные санкции против Кремля.