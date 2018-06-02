Группа журналистов побывала в СБУ в связи с "делом Бабченко"

Группа журналистов была в пятницу приглашена в Службу безопасности Украины на беседу в связи с делом о покушении на убийство Аркадия Бабченко. Об этом украинскому телеканалу "Прямой" рассказали участвовавшие во встрече журналисты Максим Ганапольский и Евгений Киселев.

Они сказали, что дали подписку о неразглашении, но смогли рассказать в общих чертах о содержании разговора. По словам Ганапольского, журналистам рассказали о расследовании "дела Бабченко" и о причинах, по которым спецслужбы инсценировали его убийство. Речь зашла и о вопросах обеспечения безопасности живущих на Украине журналистов. Участники встречи подтвердили, что речь шла и о списке 47 потенциальных жертв покушений, большинство из которых - журналисты. "Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было особых сомнений, что моя фамилия там есть", — сказал Киселев. По словам Ганапольского, списка журналистам не показали.

Факт встречи подтвердил также журналист Осман Пашаев. В СБУ сообщения официально не комментируют.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко накануне заявил, что благодаря операции спецслужб с инсценировкой убийства Бабченко удалось получить список 47 потенциальных жертв покушений. Как заявил Луценко, имитация убийства дала возможность получить дополнительную информацию об этом списке и о заказчиках, которые, как утверждается, связаны с российскими спецслужбами. По словам Луценко, в него включены главным образом журналисты, как украинцы, так и живущие на Украине россияне. Конкретные имена не называются.

Спецоперация с инсценировкой убийства Бабченко вызвала критику международных журналистских организаций. Ряд стран Запада, в том числе Германия, обратились к Киеву с просьбой пояснить свои действия.