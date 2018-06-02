В Испании и Каталонии новые лидеры готовы к переговорам

В Каталонии в субботу приведено к присяге новое региональное правительство во главе с Кимом Торрой, сторонником бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, при котором в регионе прошел не признанный Мадридом референдум о независимости.

Таким образом, завершился период прямого правления Мадрида на территории автономии. Прямое правление было введено в прошлом году после того, как большинство депутатов каталонского парламента одобрили декларацию о независимости Каталонии. На новых выборах в региональный парламент, однако, вновь победили сепаратисты.

После вступления в должность Торра призвал нового премьера Испании Педро Санчеса к переговорам.

Лидер социалистов Санчес был приведен к присяге в Мадриде также в субботу - после того, как накануне парламент вынес вотум недоверия правительству консерватора Мариано Рахоя. Испанские социалисты выступают за единство страны. Санчес, однако, в отличие от своего предшественника, заявлял, что готов к переговорам с каталонскими сепаратистами. Ряд региональных партий, в том числе и каталонских, поддержали Санчеса в парламенте во время голосования о недоверии кабинету Рахоя.