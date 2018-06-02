В Петербурге вспомнили погибших в тюрьмах Петрограда-Ленинграда

Первый раз за 30 лет городские власти не разрешили помянуть на Воскресенской набережной погибших и пропавших без вести в тюрьмах Петрограда-Ленинграда во время Красного ленинского и Большого сталинского терроров. Организаторы акции – а это традиционно – сотрудники петербургского "Мемориала" – отказались изменить место ее проведения, поскольку оно символично: рядом с так называемым Большим домом, тюрьмой на Шпалерной, 25, и напротив тюрьмы "Кресты".

По мнению руководителя петербургского "Мемориала" Ирины Флиге, в России все еще нет исторической памяти о репрессиях: хотя скорбеть о погибших дозволяется, но палачи до сих пор не осуждены, и наследие террора как способа успешного управления государством принято обществом. Именно поэтому участники акции считают, что вспоминать погибших во время террора очень важно.

Несмотря на отсутствие согласования акции, на Воскресенскую набережную пришли около 30 человек, они опустили в Неву традиционный венок памяти, затем поехали на Троицкую площадь и возложили цветы к Соловецкому камню, после этого отправились в Петропавловскую крепость и возложили цветы у стены, где похоронены жертвы Красного террора.

Акция памяти завершилась поездкой на Левашовское мемориальное кладбище, где во время Большого террора хоронили расстрелянных.