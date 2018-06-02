В Берлине прошла акция солидарности с Олегом Сенцовым

В Берлине, на Потсдамской площади, рядом с историческими часами в рамках глобальной инициативы прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить украинских политических заключенных из российских тюрем и колоний.

Сменяющие друг друга демонстранты в черном с разнообразными часами в руках напоминали о продолжающейся голодовке Олега Сенцова. У каждого из демонстрантов в руках были листовки с именами и биографиями других украинских граждан, освобождения которых требуют Олег Сенцов и присоединившийся к нему осужденный активист Александр Кольченко.

Выступавшие на разных языках призывали к освобождению Сенцова и других заключенных.

Акции в поддержку украинского режиссера также прошли сегодня в Гамбурге, Штутгарте и Дюссельдорфе.

Глобальная а​кция #SaveOlegSentsov началась в пятницу. В Европейском парламенте прошел флешмоб, в котором участвовали украинские дипломатические представители. Члены канадско-украинского Фонда международной помощи призвали мировых лидеров поднять проблему украинских заключенных на предстоящем саммите "Большой семерки" в Квебеке.

Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны в марте 2014 года российскими спецслужбами в аннексированном Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.