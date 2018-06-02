В Москве задержали участника одиночного пикета

В Москве на пикете в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова задержали режиссёра Михаила Местецкого. Он проводил одиночный пикет.

Как сообщает правозащитный портал "ОВД Инфо", на Местецкого составили протокол о нарушении правил пикетирования. Для проведения одиночного пикета согласование властей не требуется. Однако в связи с Чемпионатом мира по футболу в России сейчас действует президентский указ, ограничивающий проведение публичных мероприятий.

Режиссёра отпустили из полиции. "Медуза" пишет, что суд над Местецким пройдёт 21 июня.

Сегодня в Москве прошли и другие акции солидарности с Сенцовым. Полиция в них не вмешивалась.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov началась в пятницу. Она проходит во многих городах мира.

Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны в марте 2014 года российскими спецслужбами в аннексированном Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключённых, находящихся в российских тюрьмах. Через несколько дней к голодовке Сенцова присоединился и Александр Кольченко.