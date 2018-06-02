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Власти подмосковного Наро-Фоминска не разрешили провести гей-парад

Акция ЛГБТ-активистов в Петербурге, 12 августа 2017 года (ахивное фото)

Власти подмосковного города Наро-Фоминск отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парада. Об этом сообщает РБК.

В администрации Наро-Фоминского городского округа сообщили, что проведение шествия и митинга является провокацией накануне проведения чемпионата мира по футболу и является "актом, направленным на дестабилизацию общественной обстановки и подрыв нравственных и духовных устоев нашего общества". Сообщение опубликовано на официальной странице администрации в Фейсбуке.

Официальное уведомление об отказе в проведении акции опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" активист Николай Алексеев.

РБК уточняет, что на акции представители ЛГБТ-сообщества планировали призвать Международную федерацию футбола (FIFA) инициировать кампанию по борьбе с гомофобией и расизмом в футболе.

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