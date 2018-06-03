В Таиланде пластиковый мусор привел к гибели гигантского кита

В Таиланде умер кит, в желудке которого было обнаружено 80 кусков пластмассового мусора весом восемь килограммов. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на морские власти Таиланда, кит погиб после продолжавшихся пять дней попыток спасти гигантское млекопитающее.

Кит был обнаружен в понедельник в канале в южной провинции Сонгкхла и ветеринары попытались оказать ему помощь. Сообщается, что в пятницу кит выплюнул пять пластиковых пакетов, а затем скончался. Об этом говорится на веб-сайте Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда. Вскрытие обнаружило в желудке кита еще 80 мешков и других пластмассовых предметов весом восемь килограммов.

Представители морских властей Таиланда считают, что пластиковый мусор привел к болезни животного и он не мог добывать себе пищу. Руководитель отдела Департамента морских и прибержных ресурсов высказал предположение, что кит, принял за еду полиэтиленовые пакеты. По данным Американского общества китообразных, группы по сохранению животных, пилотные киты в основном питаются кальмарами, но также употребляет в пищу осьминогов и мелкую рыбу.

Таиландские морские власти намерены привлечь внимание общественности к этой проблеме в День Мирового океана 8 июня. В интервью агентству Рейтер представитель властей Таиланда заявил, что используют случившееся для привлечения внимания общественности к проблеме использования пластика в мире, чтобы уменьшить его использование в Таиланде.

Жители Таиланда использует огромное количество пластиковых пакетов. Правительство проводит кампанию по уменьшению использования пластика и по внедрению многоразовых сумок.

В программе ООН по охране окружающей среды говорится, что в глобальном масштабе восемь миллионов тонн пластиковых бутылок, упаковок и других отходов каждый год сбрасывается в океан, что приводит к гибели морских животных и к нарушению цепочки формирования продуктов для питания человека.