30 лет Саюдису. От движения за перестройку к независимости Литвы

Экономическая самостоятельность республики, культурное возрождение, демократизация, решение экологических проблем - такими были первые задачи, которые 30 лет назад первой в Советском Союзе выдвинула новая общественно-политическая организация Саюдис, Литовское движение за перестройку. Ее создание положило начало национальному возрождению Литвы и в дальнейшем – выходу из СССР.

3 июня 1988 года в Вильнюсе в здании Академии наук Литвы произошло знаковое для всего дальнейшего хода новейшей истории республики событие. Собрались несколько сот известных, авторитетных людей и учредили Инициативную группу Саюдиса – Литовского движения за перестройку. В нее вошли 35 представителей гуманитарной и технической интеллигенции. Среди них были философы Гензялис и Озолас, литераторы Марцинкявичюс, Бубнис, Чепайтис, Петкявичюс, музыкант Ландсбергис, физик Вайшвила, экономист Прунскене, архитектор Насвитис, режиссер Жебрюнас.

Актер Регимантас Адомайтис вспоминает то время :

- Это соответствовало моим внутренним убеждениям. С удовольствием принял участие. Началось время перестройки, наша интеллигенция с радостью откликнулась на горбачевские предложения. В итоге и создался Саюдис. Это были умы народа, люди, шедшие в авангарде. Все менялось со временем: сначала Саюдис выдвигал требования экономические, политические пришли только потом. В душе мы все желали независимости. Это и осуществилось, задачи Саюдиса воплощены в жизнь.

- С высоты той идейной, духовной планки, которую установил в своих заявлениях тогдашний Саюдис, чтобы вы пожелали нынешней Литве?

- Не так сильно политикам расходиться во мнениях, не так воевать друг с другом. Прежде всего – согласие, сказал Регимантас Адомайтис.

Среди членов правления Саюдиса был единственный русский – поэт и переводчик Григорий Ефремов: "Там было много писателей, деятелей культуры и науки. Замечательные люди! Они внесли в это движение хорошую, светлую ноту. Были люди прямого действия, такие как Озолас, Ландсбергис, у них получалась организационная работа, а мы вносили некую ауру. Я начал тогда делать листовку "Вестник литовского движения за перестройку". Печатал на машинке тексты, сидел не разгибаясь. Мне потом и дочки помогали, тогда еще маленькие. Я к этому был внутренне готов по судьбе, потому что многие из моих друзей были правозащитниками. Особенно запомнился митинг в парке Вингис в Вильнюсе. Такого сильного ощущения я не припомню больше! На Певческом поле сробралась гигантская толпа, каждое выступление ораторов вызывало у людей слезы, приступ очень мощных чувств, пели все вместе. Это было красиво, живописно, по-настоящему. И что-то в этом было очень чистое".

События тогда развивались стремительно. Уже через несколько месяцев после первого сбора в Академии наук состоялся Учредительный съезд Саюдиса, на который со всей Литвы прибыло более тысячи делегатов. С приветственным словом выступил поэт Андрей Вознесенский. Вскоре руководство Саюдиса объявило, что главной целью движения является отделение Литвы от СССР. 16 февраля 1989 года движение таким образом перешло к конфронтации с Компартией Литвы, лидеры которой тогда выступали лишь за постепенное реформирование СССР.

Февраль1990 года, выборы в Верховный Совет тогда еще Литовской ССР. Из 141 мандата кандидаты от Саюдиса получают 101. На первом своем заседании 11 марта депутаты принимают Акт восстановления независимости республики.

Вспоминает заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского Университета Павел Лавринец:

- Печать на глазах менялась. Стала выходить газета "Возрождение", в том числе ее русский вариант. Газета "Согласие", которую распространяли и в России. У меня и моих единомышленников было чувство, что мы, русские, не можем оставаться в стороне, и надо что-то делать. Казалось важным поддержать это движение Литвы к демократизации, к соблюдению прав человека, к свободам. При этом позаботиться, чтобы в новом состоянии литовского общества были заложены гарантии существования и развития русской культуры. Подлинной, настоящей, с продолжением традиций, прерванных в годы сталинизма. В 1988 году Литва устами лидеров Саюдиса провозгласила такие высокие идеалы! Они не на сто процентов осуществлены. Но при всех трудностях и недостатках мы уповаем на то, что об этих идеалах люди не забыли. У нас еще хватит сил, чтобы к ним приблизиться, - сказал Павел Лавринец