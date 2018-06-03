В Прибалтике и Польше начались военные учения НАТО Sabre Strike с участием более 18 000 военнослужащих из 19 стран.

Ежегодные маневры пройдут с 3 по 15 июня. Польша заявила, что рассматривает предложение о размещении постоянного контингента войск США, как это сделали Германия и Италия после Второй мировой войны.

Соединенные Штаты возглавляют многонациональную боевую группировку НАТО в Польше, а союзники – Германия, Великобритания и Канада осуществляют руководство тремя другими группировками в Балтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве, где пройдут маневры Sabre Strike.

"Долгосрочные совместные учения под командованием Сухопутных войск США в Европе необходимы для повышения боеготовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами", – говорится в заявлении командования Сухопутных войск США в Европе.

В нем также отмечается, что маневры под руководством США "продемонстрируют решимость и способность НАТО действовать подобающим образом в ответ на любую агрессию".

В "Информационном документе" Министерства обороны Польши, представленном информационным агентствам, отмечается, что Варшава готова потратить от 1,5 до 2 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на постоянное базирование танковой части США в Польше.

Соединенные Штаты и НАТО укрепили свое присутствие в Польше и в других местах на восточном фланге НАТО после аннексии Крыма Россией в 2014 году и оказания поддержки Москвой сепаратистам на востоке Украины.