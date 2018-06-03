Вице-канцлер Австрии Штрахе призвал снять санкции против России

Вице-канцлер Австрии и лидер крайне правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призвал прекратить санкции Европейского союза против России. Об этом Штрахе заявил в интервью воскресному номеру австрийской газеты "Эстеррайх" за два дня до визита в Вену президента России Владимира Путина. "Пришло время положить конец этим раздражающим санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", – заявил Штрахе.

По его словам, Европейскому союзу пришло время переосмыслить отношения с Россией и прекратить действие санкций, особенно после того, как США ввели пошлины на европейскую сталь и алюминий.

Хайнц-Кристиан Штрахе, чья партия является младшим партнером консерваторов канцлера Себастьяна Курца в австрийском правительстве, в прошлом говорил, что не одобряет санкции ЕС против Москвы за поддержку сепаратистов в Украине.

США, ЕС и другие страны ввели санкции в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. Но, в отличие от большинства западноевропейских стран, Австрия не выслала российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего двойного агента и офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Коалиционное правительство Австрии заявляет, что хочет служить мостом между Востоком и Западом. Однако канцлер Курц подчеркивает неизменность своего проевропейского курса.