В Вологде депутат "Единой России" обвинен в распространении порно

Заведующему поликлиникой Устюженской Центральной районной больницы в Вологодской области предъявлены обвинения в распространении порнографии. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних. По информации корреспондента Радио Свобода в Вологде, речь идет о 49-летнем Алексее Шувалове. Он является депутатом Совета города Устюжна, куда был избран в сентябре 2017 года от партии "Единая Россия".

Порнографические материалы, опубликованные в интернете с фейкового аккаунта, были обнаружены в ходе текущей проверки сотрудниками отдела "К" УМВД России по Вологодской области, занимающимися преступлениями в интернете.

– По версии следствия, в период с января 2013 года по февраль 2017 года, используя технические средства и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, скрывая свою личность под псевдонимом, он распространил материалы порнографического характера, в том числе с изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, – сообщает Следственное управление России по Вологодской области.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. По месту жительства и работы проведены обыски, в ходе которых изъято компьютерное оборудование. По неофициальной информации, задержанный отпущен под подписку о невыезде. В следственном управлении эту информацию не комментируют, однако сказали, что арест или задержание не применялись.