Безусловный доход и смертная казнь. Рецепты Савика Шустера для Украины

В "Мистецьком Арсенале" в Киеве 1 июня популярный телеведущий и журналист, бывший директор московского бюро Радио Свобода Савик Шустер представил украинцам свою первую книгу "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины". Савик прилетел в Киеве после долго отсутствия в новом имидже. Над своим изданием он работал полтора года. Сначала - в Украине и Италии, а затем - в Южной Индии и на Ближнем Востоке. Книга вышла в издательстве "Брайт Букс". На эту работу автора вдохновило издание французского политолога Доминика Муази "Геополитика эмоций", к которому Шустер написал предисловие.

В первой части своей книги журналист рассказывает историю своей авторской телевизионной программы "Свобода слова", которая с 2005 года выходила на разных украинских телеканалах, о происходящем за ее кулисами, а также о своих отношениях с президентом Украины Петром Порошенко, лидером парламентской фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко, президентом Беларуси Александром Лукашенко, убитым российским оппозиционером Борисом Немцовым, российским оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским и другими украинскими и европейскими политиками. Автор знакомит читателей со своей точкой зрения на многие важнейшие политические события в Украине и мире, свидетелем которых стал. Откровенно говорит о своих неудачах и признает собственные ошибки.

Вторая часть книги посвящена масштабному эксперименту – исследованию массовых эмоций в прямом эфире, участниками которого были не менее пяти тысяч зрителей авторской программы Шустера. По итогам этого исследования создана первая карта эмоций Украины. На протяжении 14 месяцев Савик спрашивал у гостей, представлявших почти все регионы Украины, с какими чувствами они покидают студию: чувством страха, унижения или надежды.

На презентации книги автор привел некоторые данные проведенного исследования. 63,7% украинцев, несмотря на войну на востоке страны, падение уровня жизни и потерю части территории, надеются на лучшее будущее. Более 18% живут в унижении и около 17% – в страхе. Исследование эмоций, как заявил Шустер, показало, что Украина сегодня пребывает на грани выживания. Самый низкий уровень надежды - в Днепропетровской области. Киевская - вторая по уровню надежды. Четвертой по уровню пессимизма в стране телеведущий назвал "самую европейскую" Львовскую область. А самой "оптимистической" – Хмельницкую область.

"Карта эмоций показывает, что Украина - расколота и необходимо принимать быстрые решения. Главная проблема страны состоит в том, что в абсолютном большинстве регионов люди чувствуют себя униженными из-за условий, в которых они живут, из-за несправедливости, которую они наблюдают каждый день. И это надо исправить немедленно. Поэтому нужна социальная революция, я бы сказал - эволюция, но для нее нет времени", - говорит Савик Шустер.

Анализируя в том числе социологические данные, журналист размышляет в своей книге, как можно объединить страну, и предлагает свои рецепты решения украинских проблем. Одна из его идей - о необходимости введения Базового дохода для каждого украинца, которое государство должно выплачивать всем от самого рождения и до смерти. Размер Базового дохода - 3400 гривень, две минимальные зарплаты (более 130 долларов по нынешнему курсу). По словам Савика, гарантированная сумма от государства станет важным шагом в борьбе с коррупцией, поскольку не будет необходимости насчитывать различные суммы и выплаты, и это позволит сократить аппарат чиновников. "Наступает новая эпоха жизни, технологии заменяют рабочие места, а что произойдет в недалеком будущем? Может так оказаться, что через десять лет рабочая неделя у нас будет, например, 2 дня, работать будет 15% населения. И во многих странах говорят о необходимости Базового дохода", - отметил Савик в эфире канала "112 Украина". В своей книге в качестве одной из самых радикальных, но на взгляд автора необходимых идей он предлагает и введение в Украине смертной казни "на время военного положения за финансовые преступления, ущерб от которых угрожает государственному бюджету воюющей страны". Речь идет о самых вопиющих случаях воровства и коррупции. "Безусловно, такой приговор нужно приводить в исполнение только в случае тщательного беспристрастного расследования, железных доказательств и публичного судебного процесса. Но поверьте, достаточно было бы одного исполнения наказания, и экономическая ситуация в Украине начала бы стремительно улучшаться", - убежден Шустер.

На презентацию книги пришли политики, журналисты, друзья и самые преданные зрители. Фактически из-за давления властей в 2017-м прекратило выходить в украинский эфир ток-шоу Савика "Шустер LIVE" и он вынужден был покинуть Украину. Главный вопрос, который интересовал многих участников презентации: появится ли вновь в украинском телеэфире его программа? Через полгода в Украине официально стартует президентская кампания, а фактически она уже идет полным ходом, и на каждое событие многие смотрят через призму выборов. Сам Шустер говорит, что президентские выборы его не интересуют. В последние годы он со своей телевизионной командой пытался создать неолигархический канал, который бы способствовал развитию частного бизнеса и среднего класса. Однако предприниматели из среднего класса, которых считали самой активной частью украинского общества и которые могли бы стать реальными акционерами нового общественного ТВ, проект не поддержали. По словам Савика, никаких предложений перед выборами, касающихся выхода в эфир его ток-шоу и информационного сотрудничества он не принимает, поскольку уверен: это рано или поздно превратится в очередную ловушку, и без изменения политико-олигархической элиты в Украине невозможны кардинальные перемены на ТВ.

Как известно, в 2016 году Государственна Фискальная Служба Украины сообщила от открытии уголовных дел против "Савик Шустер Студия" и самого телеведущего по подозрению в неуплате налогов. В апреле этого же года Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустеру на работу в Украине, однако спустя несколько месяцев это решение Окружной административный суд Киева признал незаконным. С 1 марта 2017 года, из-за отсутствия финансирования телеканал Шустера 3S.tv прекратил свое вещание.

Представивший свою работу "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины" в "Мистецьком арсенале" Савик Шустер прилетел в Украину лишь на несколько дней, он планирует вернуться в страну в сентябре, чтобы отправиться в тур по регионам для обсуждения с украинцами высказанных в его книге идей. "Так что в Украине я все равно буду, а мой гражданский проект появится здесь лишь тогда, когда для этого будут условия. Я не хочу бодаться с властью и олигархами. Не хочу тратить жизнь на глупости", - подытожил тележурналист. В ближайшее время он намерен продолжить работу в Южной Индии над документальным фильмом о культуре, который начал снимать там параллельно с подготовкой материалов для своего первого издания.

Впечатлениями о книге Савика Шустера делится руководитель программы "Мамахохотаба" на одном из украинских телеканалов Роман Грищук:

Порошенко в книге выглядит чуть ли не хуже Януковича. Такое себе воплощение хитрости, шкурных интересов и страха за потерю власти. Яценюк – перспективный политик, который свернул не туда. Ничего плохо не сказано о Тимошенко

- Мне как человеку, работающему в тв-сфере, было интересно узнать о создании формата телевизионного шоу "Свобода слова". Политологам, историкам и просто ребятам, интересующимся происходящим, точно будут интересны инсайды об украинских политиках и олигархах, с которыми общался и дружил Шустер. Порошенко в книге выглядит чуть ли не хуже Януковича. Такое себе воплощение хитрости, шкурных интересов и страха за потерю власти. Яценюк – перспективный политик, который свернул не туда. Ничего плохо не сказано о Тимошенко, только какие-то очевидно-позитивные вещи, вообще ни слова об алиграхе Ахметове и дифирамбы молодым украинским антикоррупционерам. В книге не говорится, кто спонсировал выходы передач. Автор уверяет, что шоу создавалось только благодаря контрактам с ТВ-каналами, прямого влияния и вливания денег олигархов не было, а во времена эфиров на Первом Национальном, 24-м и 112 каналах вообще снималось за счёт Савика. Слабо верится, учитывая, что в своей же книге Шустер пишет: "Медиарынка в Украине нет. Реклама стоит копейки, на ней выжить невозможно, поэтому вся журналистика "сидит" на зарплатах у олигархов, которые "докладывают" десятки миллионов долларов в бюджет своих СМИ. Они превращают журналистов в своих служак и таким образом уничтожают профессию. Зачем они это делают? Олигархи используют журналистов, как бойцов своей личной гвардии, для самообороны или нападения". Больше всего меня зацепила последняя часть книги. Ответ на вопрос "Что делать?". Последовательно, и с попыткой хорошо аргументировать, автор видит выход из плачевного состояния во внедрении Безусловного базового дохода для украинцев. То, от чего два года назад на референдуме отказались швейцарцы, должно спасти Украину от многих социальных бед и даже коррупции. Лично я мнение своё о БДД ещё не составил, но тема интересная и заслуживает более широкой общественной дискуссии.

Владимир Гавриш, член политсовета "Руха новых сил" Михаила Саакашвили дал такую рецензию на издание "Свобода слова против страха и унижения":

- В книге описана реальная ситуация происходящего в Украине: в политике, обществе, масс-медиа. Савик очень откровенен, что, в принципе, для него редкость. Ему есть что оценивать и вспоминать - обман ныне опального олигарха Игоря Коломойского, ложь президента Петра Порошенко, обещавшего защищать свободу слова в Украине, лишение права на работу и закрытие программы. Он прямо говорит о коррупции, о зависимости редакционной политики от собственников телеканалов. И это очень плохой посыл всем нам, потому что фактически гражданское общество не обладает тем необходимым нормальным элементом демократического общества. СМИ, наша четвертая власть, к сожалению, очень сильно зависимы. Кроме того, удивили обнародованные Савиком в книге результаты исследования, так называемая "Карта эмоций Украины". Опросы в студии участвующих в эфирах украинских граждан со всех регионов часто давали точную картину итогов выборов. В каком-то смысле он проводил в эфире социально-психологический эксперимент, и этого никто до него не делал. И его презентацию издания, безусловно, следует рассматривать в контексте его будущего участия в политической и, надеюсь, медийной жизни Украины. Он своей книгой продолжил дискуссию о нынешней украинской власти и обществе и о том, куда дальше мы двигаемся. Предполагаю, что он будет заниматься украинской политикой и будет задействован в команде одного из кандидатов в президенты Украины. Написав эту книгу, думаю, что Савик чувствует свою причастность к происходящему в стране и хотел бы внести и свой вклад в улучшение жизни наших граждан крупнейшего государства Европы, - считает Владимир Гарвиш.