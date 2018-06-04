Приговор без преступления. Журналисту из России не дают работать в Чехии

Российскому военному журналисту Григорию Пасько отказали в праве на длительное проживание в Чехии несмотря на то, что в августе 2015 года он зарегистрировал в Праге некоммерческую организацию Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29. Основанием не выдавать ему визу власти считают наличие судимости. Действительно, Григорий Пасько был осужден военным судом Тихоокеанского флота России за злоупотребление служебным положением, а затем, после пересмотра дела, и за шпионаж. Журналист писал о проблемах радиоактивного загрязнения океана российскими военными ведомствами и снял об этом в Японии на телеканале NHK документальный фильм.

В ноябре 1997 года Пасько был арестован за попытку вывезти в Японию некие секретные документы. Во время судебного разбирательства экспертиза сделала противоречивые выводы: каждый из документов в отдельности не являлся секретным (а некоторые даже публиковались в прессе), но в совокупности они могли содержать сведения, составляющие государственную тайну. После второго приговора, по которому Пасько был осужден к четырем годам лишения свободы, в его защиту выступил Европейский парламент и ряд международных правозащитных организаций. "Международная амнистия" написала в заявлении в связи с его судебным разбирательством о "преступлении без состава преступления" и признала узником совести.

Министерство внутренних дел Чехии не учло все эти обстоятельства, однако решение по поданной им апелляции принято еще не было. В интервью Радио Свобода Григорий Пасько рассказал подробности:

– Как директор пражской организации я приезжал в Прагу в течение трех лет по туристической визе. Поскольку приходилось ездить часто, я пришел к выводу, что для нормального функционирования основанной мной организации нужна рабочая виза. В начале 2017 года я получил разрешение министерства труда Чехии на работу – соответствующий номер, который необходим для получения рабочей визы. Затем я подал документы в посольстве Чешской Республики в Москве на получение долгосрочной рабочей визы. Мне выдали бумажку, в которой было сказано, что все документы у меня приняты, ждите от нас ответ. Ответ был – отказ в выдаче визы. Главная причина отказа – судимость представляет общественную опасность для Чешской Республики.

При этом я три года каждый месяц приезжаю в Чехию: исправно плачу налоги, участвую в общественной жизни, у нас есть совместные проекты с Фондом Вацлава Гавела, с Карловым университетом, мы постоянно проводим конференции, семинары, курсы для журналистов, мои интервью выходят в газетах Lidové noviny, Hospodářské noviny, на Чешском телевидении. А сотрудник министерства внутренних дел ссылается на то, что у меня есть судимость. Наличие судимости и согласно российскому, и согласно чешскому законодательству не является основанием для отказа хотя бы потому, что судимость снята более 10 лет назад. Аналогичные законы и в России, и в Чехии, они гласят, что погашенная судимость аннулирует все правовые последствия, связанные с этой судимостью.

–​ Известно, что в вашу защиту в связи с приговором выступала организация "Международная амнистия", Европейский парламент принимал резолюцию. Пытались ли вы доказать чешским органам власти, что эта судимость имела политические основания? Предоставляли ли вы документы, которые свидетельствуют об этом?

– Безусловно. Но при подаче выдается список документов, которые необходимо предоставить сотрудникам консульского отдела посольства. В этом списке есть справка о судимости, и когда я ее подаю, то прекрасно понимаю, что в связи с этим у кого-то могут возникнуть вопросы. Поэтому я предложил присовокупить к пакету документов также резолюцию Европейского парламента, обращение Amnesty International, Human Rights Watch, Комитета по защите журналистов и т.д. Но мне сказали: "Нет, этого нет в списке документов, поэтому мы у вас их не примем".

– Имеете ли вы возможность подать апелляцию и предоставить документы, которые объясняют особенности вашей судимости?

– Апелляция подана и, насколько я понимаю, на этой стадии нет необходимости прилагать к ней все эти бумаги. Мы с адвокатом сейчас будем ждать ответа на нашу апелляцию, а потом, если опять откажут, обратимся в суд.

– Знаете ли вы о других случаях, когда подобным образом журналистам или активистам не выдавали визы? Есть ли у этих случаев что-то общее? Можно ли в данном случае говорить о целенаправленной политике Чехии?

– Я прекрасно помню два последних случая. Недавно власти Чехии отказались предоставить политическое убежище автомаляру Владимиру Лузгину, которого в России привлекают к ответственности за репост. В 2013 году Чехия выдала России волгоградского предпринимателя Алексея Тарубарова, который даже попросил политическое убежище. С этим был связан скандал: министр юстиции Чехии Павел Блажек принял решение об экстрадиции, а министр иностранных дел Карел Шварценберг препятствовал этому. Тарубаров был выдан, это было нарушением международного права (Конституционный суд Чехии впоследствии постановил, что Блажек вынес неправомерное решение – РС). Но вот случаев, когда не выдавали рабочую визу журналистам или активистам, я не припомню, по-моему, мой случай первый. Я не имею оснований предполагать, что это сговор спецслужб Чехии и России. Мне кажется, что это недоработка сотрудника МВД, который не выполнил должностные обязанности: не прочитал внимательно все документы, не изучил, как того требует закон, личность заявителя, не провел собеседование по возникшим у него вопросам, не составил общего верного мнения, если говорить канцелярским языком, касательно всей совокупности данных об обстоятельствах запроса долгосрочной визы.

– Расскажите подробнее о вашей работе в Чехии, чем занимается ваш фонд и сможете ли вы, вопреки решению министерства внутренних дел Чехии, продолжать работу, как и до этого?

– Содружество журналистов-расследователей занимается исключительно образовательными проектами – организует школы, семинары, конференции, мастер-классы для студентов факультетов журналистики, для молодых журналистов и тех, кто уже занимается расследованиями, что способствует развитию этого жанра, дает надежду, что этот жанр окончательно не исчезнет. Конечно, большинство наших мероприятий проходит в России – практически каждый месяц в нескольких российских городах. Нам нередко оказывают сопротивление разные непонятные темные личности, хотя с точки зрения российского законодательства мы выполняем абсолютно все законные требования. Но нам якобы закладывают бомбы, подсыпают порошок, обливают зеленкой, бьют окна в гостиницах, блокируют наши занятия. Все это остается безнаказанным в течение последних трех лет.

В Чехии у нас намечаются совместные проекты с Карловым университетом, с Центром Бориса Немцова, поэтому, конечно, мне необходимо присутствовать здесь на постоянной основе. Помимо прочего, чтобы подавать различные финансовые налоговые документы. Если мне снова откажут в визе, мне придется работать так же, как до сих пор, но это неудобно. В первую очередь, для работы организации, для ее дальнейшего развития, для расширения совместных проектов с другими организациями – с чешской стороной, потому что много наших экспертов-лекторов – это чешские журналисты.

Радио Свобода попросило министерство внутренних дел Чехии прокомментировать обстоятельства отказа в выдаче визы журналисту Григорию Пасько. Представитель министерства Хана Мала подтвердила, что причина отказа была связана с судимостью и в данном случае "министерство действовало стандартно и в соответствии с законом об иностранцах, который точно определяет условия предоставления дающей право на работу карточки только при отсутствии судимости". По словам Малой, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении визы Пасько еще не завершена, а проситель имеет право при подаче апелляции предоставить все документы, объясняющие обстоятельства судимости, а также, "в случае, если проситель располагает документами, свидетельствующими о том, что судимость погашена, предоставить во время апелляции также эти документы". Сотрудник министерства внутренних дел Чехии также заявила, что уже принятое решение об отказе в визе не исключает возможности получения других виз, позволяющих пребывать на территории Чешской Республики, в частности, туристических.