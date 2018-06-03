В Берлине полицейский открыл огонь в кафедральном соборе

В кафедральном соборе Берлина полицейский стрелял в человека.
В официальном твиттере берлинской полиции сообщается, что сотрудник правоохранительных органов открыл огонь, чтобы обезвредить дебошира. Пуля попала в ногу мужчины. Другие подробности пока неизвестны.
В настоящее время место происшествия оцеплено. У входа в собор дежурит "скорая помощь".
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