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В Берлине полицейский открыл огонь в кафедральном соборе

Полицейские у кафедрального собора Берлина, где произошла стрельба. 3 июня 2018 г.

В кафедральном соборе Берлина полицейский стрелял в человека.

В официальном твиттере берлинской полиции сообщается, что сотрудник правоохранительных органов открыл огонь, чтобы обезвредить дебошира. Пуля попала в ногу мужчины. Другие подробности пока неизвестны.

В настоящее время место происшествия оцеплено. У входа в собор дежурит "скорая помощь".

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