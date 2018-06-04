В Гватемале при извержении вулкана погибли десятки людей

В Гватемале при извержении вулкана Фуэго погибли не менее 25 человек, около 300 пострадали, а более двух тысяч - эвакуированы. Об этом сообщает BBC.

В настоящее время извержение продолжается, число жертв может увеличиться, предупреждают местные власти. По сообщению Reuters со ссылкой главу гватемальского агентства чрезвычайных ситуаций, река лавы накрыла одну из деревень, сжигая людей.



Из-за извержения вулкана закрыта единственная взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Ла-Аурора.

На всей территории страны объявлен "оранжевый" уровень опасности. В трех департаментах введен максимальный, "красный" уровень угрозы.

По оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря. Вулкан Фуэго находится в 40 километрах от столицы страны. Нынешнее извержение стало одним из наиболее мощных с 1974 года.