США: положение на рынке труда продолжает улучшаться

Министерство труда США сообщает, что безработица в стране в мае понизилась до 3,8 процента, при этом количество работающих не упало, а выросло.

Это самое низкое значение показателя с 1969 г., повторенное за минувшие полвека лишь единожды - в апреле 2000 года.

В прошлом месяце было создано 223 тысячи рабочих мест, что превысило прогнозы, большая их часть — в сферах розничной торговли, здравоохранения и строительства.

До рекордно низкого уровня (5,9 процента) упала и безработица среди афро-американцев, разница в числе работающих между белыми и афро-американцами никогда не была столь низкой, как сегодня.

Значительно убавилось также количество безработных среди малоквалифицированных работников и в подростковой когорте, в последней — с 14,1 процента до 12,8 процента.

Американская экономика растет без малого 9 лет подряд, достижение в истории страны почти непревзойденное; число рабочих мест увеличивается ежемесячно на протяжении 7 с половиной лет, что является рекордом. В прошлом подобные показатели сопровождались быстрым ростом заработной платы, но на современном этапе это не так: средние заработки поднялись за год всего на 2,7 процента. Последний раз, когда безработица была столь же низкой, зарплаты показывали рост в 4%. Почему на сей раз зарплаты подтягиваются медленнее? - Частично из-за более низкой инфляции и темпов роста производительности труда. Отчасти — из-за уменьшения влияния профсоюзов. Еще одной причиной является молодость значительного числа вновь трудоустроенных или их возвращение на работу после длительного перерыва.

Относительно медленный рост оплаты труда имеет своим приятным следствием то, что Федеральная резервная система США не спешит с повышением учетной ставки.

Экономисты предсказывают, что тенденция к снижению безработицы будет продолжаться.

Вместе с тем общая доля занятых в населении США находится на отметке 60,4 процента, что значительно ниже уровня, существовавшего до рецессии 2008 — 2009 годов.