США призвали Китай предать гласности данные о жертвах событий 4 июня 1989 года

Глава Госдепартамента призвал власти Китая предать гласности данные о жертвах событий 4 июня 1989 года. Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по случаю 29-й годовщины насильственного подавления мирной демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

"Мы помним о трагической гибели ни в чем не повинных людей", – подчеркнул глава Госдепартамента. "Как написал в 2010 году в своей Нобелевской речи Лю Сябо… "призраки четвертого июня еще не обрели покоя", – констатировал Помпео.

"Мы присоединяемся к международному сообществу, призывая китайское правительство провести полный и публичный подсчет тех, кто был убит, задержан или пропал без вести, освободить тех, кто находится под стражей за сохранение памяти о (событиях на) площади Тяньаньмэнь, и положить конец преследованию участников демонстрации и их семей", – говорится в заявлении госсекретаря США.

"Соединенные Штаты рассматривают защиту прав человека как фундаментальную обязанность всех стран, и мы призываем китайское правительство уважать универсальные права и фундаментальные свободы всех граждан", – подчеркивается в документе.