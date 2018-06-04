Ким Чен Ыну в программе Киселева "пририсовали" улыбку

В эфире программы Дмитрия Киселева "Вести недели" телеканала Россия-1 вечером в воскресенье сюжет о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян был проиллюстрирован фотографией, на которой лидеру КНДР Ким Чен Ыну пририсовали улыбку.

На оригинальном фото, которое ранее было распространено МИД России, Ким Чен Ын сохраняет серьезное выражение лица. На фото, показанном в программе Киселева, он, однако, улыбается. При этом и выражение лица Лаврова, и все другие детали неизменны, что может свидетельствовать о том, что речь идет об отредактированной фотографии, а не о другом кадре.

Сам Киселев в интервью радиостанции "Говорит Москва" отверг сообщения о редактировании фото: "Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы".

Откуда было взято фото с улыбающимся Кимом, если официально распространялась фотография, где он серьезен, Киселев не сказал.