В Иордании продолжаются протесты. Ожидается отставка премьер-министра

Король Иордании Абдалла пригласил к себе премьер-министра, чтобы обсудить последние протесты в стране. Как сообщают источники агентства Франс Пресс, встреча короля с премьер-министром может привести к отставке главы правительства. За последние дни по столице Иордании и ряду других городов, начиная со среды, прокатились протесты против проекта закона о подоходном налоге и повышения цен на основе рекомендаций Международного валютного фонда.

Протестующие призвали премьер-министра Хани Мулки уйти в отставку, пообещав, что они не "встанут на колени" и получат поддержку от профсоюзов. Против нового налогообложения выступают также большинство депутатов. "Король Абдалла вызвал премьер-министра на встречу в понедельник, что может привести к его отставке", - сообщил неназванный источник в правительстве.

Около 5000 человек вышли к зданию правительства в Аммане.

В Иордании, в королевстве с небольшим количеством ресурсов, большая часть территории которой занимает пустыня, за прошедший год неоднократно повышались цены на некоторые основные товары и услуги, такие как хлеб, топливо и электричество. В понедельник наследный принц Хусейн бин Абдалла посетил участников протеста возле офиса премьер-министра и встретился с представителями сил безопасности, которые сдерживают демонстрантов.