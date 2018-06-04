Расстрельный список ФСБ или фейк СБУ? Соцсети о загадочном "списке 47"

Дело Аркадия Бабченко получило остросюжетное продолжение - украинские спецслужбы утверждают, что в их распоряжении есть "расстрельный" список из 47 человек (в первой редакции - 30 человек).

В списке - как россияне (Евгений Киселёв или Матвей Ганапольский), так и украинские журналисты и блогеры. Полного списка в публичном доступе при этом нет, лишь некоторые участники подтвердили своё наличие там.

Ирина Ромалийская:

Ближе к вечеру в СБУ вызывают многих известных журналистов на встречу с главой службы Грицаком, генпрокурором, начальником главного следственного управления СБУ. С собравшихся берут подписку о неразглашении.

Из постов и комментариев Oleksii Bratushchak, который отсматривал видео из-под здания СБУ и общался с коллегами, знаем, что на встрече были Тетяна Даниленко, Yuri Makarov, Osman Pashayev, Sergii Ivanov, Юлия Мостовая, Айдер Муждабаев, Виталий Портников

Вот выясняется, что и Сергій Грішин (Sergiy Grishyn) там был.

А сегодня утром узнаю от Ekaterina Sergatskova, что ее тоже звали на эту встречу. Но прийти не смогла. И большей с ней никто не связывался!!! Никаких сообщений, никакой охраны<...>

Что вы думаете по этому поводу?

Осман Пашаев:

Продам место в списке. Дорого. Либо обменяю на равноценное в Стамбуле с доплатой

Прокремлёвская реакция очевидна и вполне предсказуема.

Но и среди самих украинцев, и среди россиян, сочувствующих Украине, преобладает лёгкая настороженность.

Елена Рыковцева:

То есть вот убили Аркадия как бы взаправду, и довольный заказчик сбросил еще 17 фамилий.

Кто бы им уже посоветовал угомониться.

Есть ведь друзья. Умные.

Есть?

(Отдельные извинения за комментарии технологий другого государства. Но это от сердца).

Сергей Ерженков:

Похоже на удушливые объятья СБУ. Или, пользуясь футбольной терминологией, накануне выборов 47 журналистов "взяли в коробочку". 24 часа в сутки, 7 дней в неделю под неусыпным контролем сотрудников. Еще и прослушки дома поставят - для их же блага.

Юрий Ткачёв:

Ничего более странного, чем эта история со списком из 47 журналистов, которых планировали убить спецслужбы РФ, я не слышал уже давно.

Взять хотя бы тот факт, что список не публикуют.

Где логика? Российские спецслужбы (по логике) и так должны его знать. Фигурантам списка о том, что они в нём были, якобы скажут. Так какие угрозы обнародования данного списка? Никаких.

Если пытаться искать в этом какой-то смысл, а не просто списывать на то, что Остапа понесло, то есть несколько мыслей, и все они неприятные.

Например, не задумали ли спецслужбы, используя в качестве предлога "список Бабченко" взять под плотный колпак значительное число журналистов в Украине накануне выборов?

Или - того хуже - не готовятся ли спецслужбы к тому, что в ближайшее время действительно в Киеве начнут гибнуть журналисты? И не будет ли этот список рассматривается как "доказательство" того, что в их смертях будет виноват Путин, а не украинские власти?

Станислав Белковский:

Список 30, нежданно превратившийся в одночасье в список 47 - это перечень известных и влиятельных в Украине людей, которые все прекрасно понимают про президента П. А. Порошенко и его условную команду.

Лояльность этих людей нужна, как воздух, Банковой на предстоящих выборах. Но как ее добиться? Увещеваниями, что на Украине нет масштабной коррупции (связанной с группой президента страны) или что П. А. Порошенко, де-факто навязавший стране фейковые / неисполнимые Минские соглашения, - единственный способ и гарант спасения от продолжения РФ-агрессии?

Нет, это всё уже не работает.

Остался один бронебойный аргумент: я спас Вам жизнь.

РФ, дескать, хотела убить 47 ведущих журналистов и общественных деятелей, а я (Порошенко) это предотвратил.

Это форма психологического контроля. Отказать спасителю жизни уже (почти) невозможно. Как же его критиковать, если что?

Вот что они делают.

Salvator mundi, понимаешь.

Проект "Белый рыцарь".

Этим и объясняется моментальное разрастание списка "смертников" с 30 до 47 персон - ну, впопыхах поначалу забыли кого-то, кто очень нужен для переизбрания г-на Порошенко в 2019м (бардак мае мисце), надо добавить.

Виктор Небоженко:

ВЛАСТЬ НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ.

Власть срочно формирует «Расстрельный список-47». Для чего? Его основные, только внутриполитические функции.

1) Секретное формирование спецслужбами «расстрельного списка -47» позволяет установить оперативный контроль над любым журналистом, общественным деятелем или политиком. В таком случае, якобы «охрана» журналиста элегантно превращается в слежку, прослушку и «караул». Обратите внимание, что ни Грицак, ни Луценко так и не представили украинскому обществу список наиболее коррумпированных чиновников, допустив формирование в Украине системы элитной коррупции. Точно так, как обществу, так и не представили список пойманных убийц защитников Майдана- «Небесной сотни». Зато власть быстро сформировала список политических оппозиционеров и список опасных журналистов, которых надо нейтрализовать или использовать накануне президентских выборов.

2) Сформировав такой список, власть (ГПУ-АП-СБУ) получает соблазнительно эффективный способ манипулирования всеми, кто имеет влияние на общественное мнение или не скрывает своей негативного отношения к коррумпированной и непрофессиональной правящей клики. Если Бабаченко обваляли в свиной крови и посадили в морг, так представляете, до чего может дойти фантазия смычки «молодых оперативников» с непрошедшими реальную люстрацию старыми или высокопоставленными работниками СБУ и ГПУ. Как показала авантюра с Бабченко, этот союз – гремучая и очень опасная смесь для Украины.

3) Этот угрожающий «список-47» будет носит тайный характер и будет пополнятся или сокращаться в зависимости от отношения к нынешней власти. Те, кто, действительно, критикуют власть будут в верхней части списка, остальные,- по мере оперативной необходимости ГПУ и СБУ и АП. А ФСБ путинской Росссии, имея этот список-47» от своих друзей Киеве, получает отличные возможности для вербовочной деятельности в Украине и активных акций.

4) В любой момент, человек, который лично чем-то провинился перед «триумвиратом» Порошенко-Луценко-Грицак может стать объектом потенциального шантажа или «неудачной» оперативной разработки непрофессиональными работниками спецслужб, которые неправильно, оказывается, поняли задачу начальства. Цель шантажа или конфликта - нейтрализация публичной общественно-политической позиции преследуемого человека. Метод успешно отработан на несчастном Бабченко.

5) В украинской политике сформировался новый эпицентр власти, «крепкий орешек» - «триумвират» Порошенко-Луценко-Грицак, который сейчас играет главную роль во внутриполитическом положении страны. Обратите внимание на выжидательное и пассивное поведение СНБО, МВД, всех министров, премьер-министра Гройсмана, депутатского корпуса Верховной Рады, которые не спешат поучаствовать в этих мутных и страшных авантюрах.

6) Самое главное. Составление скандального списка оппозиционных политиков «Луценко-Сарган», озвученного на пресс-конференции и демонстративное составление СБУ «расстрельных списков-47» влиятельных и уважаемых публичных людей будет рассматриваться в украинском обществе и на Западе как угроза демократии и элементы чрезвычайного положения. А сочетание шантажа и манипулирования общественным мнением Украины, на основании двух списков, с неожиданным формированием в украинской политике первого властного «триумвирата» Порошенко-Луценко-Грицак, носит признаки, пока неосознанного, но «ползучего» госпереворота. Ибо любой переворот начинается с составления списка врагов власти и пропаганды закручивания гаек. А дальше, как получится. Но у любого переворота есть своя железная логика, которая не зависит от первых шагов политиков-авторов и используемых силовиков. Поэтому «триумвирату», пока не поздно, надо вернуться в рамки конституционной демократии и искать другие способы доказательства своей ценности и необходимости украинскому обществу.

ИА "Стекломой":

Вы не удивляйтесь, что в сентябре, когда Порошенко начнет предвыборную кампанию (а выборы ведь в 2019ом году), все эти Бабченки и Киселевы (из фиктивных расстрельных списков) окажутся его Доверенными Лицами.

Анатолий Гасан-Джалалов:

Странно, что в "списке 47" оказались не только россияне. Там в спискееще две украинские телеведущие и просто украинские блогеры, к которым у путина не представляю какие могут быть претензии. Дело темное и не исключаю, что СБУ ожидает провал и позор. Вот только не пойму как провал спецоперации с Бабченко поможет Порошенко переизбраться. Некоторые пишут, что Порошенко задумал эту спецоперацию чтоб повысить свой рейтинг.

Владислав Юсупов:

30 или 47 потенциальных жертв.

Допустим.

Список засекреченный.

Хорошо, предположим.

Но вот Ганапольский и Киселев...нам говорят, что они тоже в «секретном» списке.

Сами Г. и К. тоже подтверждают: да, мол, мы в списке. Секретном. Озвучивать список нельзя - опасно. Но мы в нем. Подтверждаем. Но список секретный.

Москва хотела публично казнить 47 человек, чтобы... чтобы что?

Показать всю неработоспособность и некомпетентность СБУ?

Пусть так.

Тогда на кой черт 47 человек?

Можно раз в год-два устранять одного и потом вещать на весь свет: «Украина - опасное место! Лучше сидеть в родной Сибири, чем сгинуть на улицах Киева».

Полагаете, убийство 47 человек даст некий усиленный эффект?

Да даже одновременное убийство троих публичных персон приведёт к провалу всей разведывательной сети.

Один лишь провал со Скрипалями привёл к высылке десятков (или даже сотен) дипломатов и уничтожению резидентуре сети. Многие страны мира предпочли «на всякий случай» выслать российских дипломатов и разведчиков, лишь бы обезопасить себя.

Представляете, что было бы, случись устранение 47 человек?

Надо было заявить, что речь о 47777, а потом Ганапольский и Киселев подтвердили бы, что они в этом списке под номерами 2345 и 3456. Но список секретный. Озвучивать его нельзя. Но Матвей в нем. И Евгений тоже. Но список секретный.

При этом, я действительно доверяю информации, что Бабченко хотели устранить.

С высокой долей вероятности, никого другого в «секретном списке» и нет.

Но вот мало! Мало!

Чего мелочиться?! Давайте скажем, что хотели казнить 30 человек! Тоже мало...40! Нет, 50! Что, подозрительно круглое число?! Да, давайте скажем, что 42...нет! 47! Да, решено! 47! Мы спасли жизни 47 человек, имена которых называть нельзя в интересах следствия, но среди них Ганапольский и Киселев.

Но вот хоть лопни, не пойму - кому помешал Ганапольский?! Что он, черт возьми, такого натворил, что его важно было грохнуть?!

И потом, организация устранения даже одного объекта - это работа десятков агентов и месяцы разработки.

Поинтересуйтесь, сколько сил и средств затратил за полвека МОССАД для ареста, ликвидации и пр. примерно 20 человек.

Да, сравнение неприятное - Израиль устранял далеко не мирных граждан, но тем не менее, сколько сил, средств и времени ушло на всю эту операцию?

Тысячи агентов, 50 лет, миллиарды долларов.

Простите, но столько шухера и ради Ганопольского?! Я вас умоляю!

Ольга Кортунова:

Как же вы задолбали с этим списком 47. Ну включите логику-то.

Есть он правда - хорошо, что уже у СБУ, можно надеяться, что тех кто в нем не убьют уже.

Нет его - так еще ж лучше - можно вообще не волноваться.

Любой исход положительный!

А вместо радости опять истерика....

Карл Волох:

Не проверяя берусь утверждать, что более всего над "списком 47" смеются именно те журналисты и ЛОМы, которые без вариантов в него не попадали. Более того, допускаю, что имена многих наиболее яростных разоблачителей "коррупции и беспредела" в Украине вполне могут проходить в ФСБ по совсем другому списку

Герман Антонов:

Если у кого-то вдруг возникнут сомнения в реальности существования "списка 47-ми" - не стоит играть в "верю-не верю" и использовать сложные методы теории вероятности. Достаточно просто вспомнить расстрел НКВД украинской интеллигенции в ущелье Сандармох в 37-м, уничтожение немцами польской интеллектуальной элиты сразу после начала Второй Мировой и их же аналогичную акцию в отношении актива ОУН в 41-м.

Рашисты просто очередной раз сдули пыль со старых методичек...

Евгений Киселёв:

На самом деле ФСБ и СБУ — совсем не одно и то же.

Еще в начале 90-х очень многие сотрудники КГБ Украинской ССР, не принявшие независимость своей родины, от которой они десятилетиями ревностно охраняли украинский народ, от досады уволились из «органов». Одни ушли в частный бизнес, другие – у кого были связи в России – перебрались туда и продолжили там нести чекистскую службу.

В Украине же слово «чекист» и производные от него уже давно не то, что забыты – употреблять их в положительном смысле, как в определенных кругах в России, стало просто неприличным.

И даже при Януковиче нигде – ни в СБУ, ни в МВД, ни в других спецслужбах и правоохранительных органах Украины не висели портреты Феликса Эдмуновича, как они висят в России.

А после того, как вступил в силу закон о декоммунизации, то и фамилия Дзержинского исчезла с украинских географических карт. И родной город Брежнева, кстати, Днепродзержинск, теперь называется по-старому – Каменское.

Почитайте биографии генералов российских спецслужб. Почитайте биографии высокопоставленных российских чиновников. Бывших офицеров КГБ СССР (и бывших членов КПСС) там просто пруд пруди.

В Украине же в 2014 году после принятия закона о люстрации из СБУ были уволены все сотрудники, которые в советском прошлом служили в КГБ или окончили учебные заведения Комитета госбезопасности. Но знаете, сколько их к тому времени оставалось среди двадцати с лишним тысяч сотрудников СБУ? Смешно сказать – то ли 17, до 19 человек. Как говорится, почувствуйте разницу.

Между прочим, после аннексии Крыма и начала российской гибридной войны против Украины на востоке страны весной 2014 года в СБУ пришло – из патриотических соображений – немало хорошо образованных молодых людей с дипломами лучших вузов, в том числе иностранных, владеющих несколькими языками, которые прежде работали на высокооплачиваемой работе в частном секторе, в представительствах западных компаний.

Не хочу изображать сотрудников СБУ белыми и пушистыми – они люди особой профессии, принадлежность к которой во всем мире прививает порой человеку, увы, не самые лучшие качества. Но все же украинские контрразведчики, по моим наблюдениям, люди совершенно другого замеса, нежели их российские, с позволения сказать, коллеги. Взрывать жилые дома точно не будут.

Зато список уже совершенно точно стал инструментом в примитивной политической борьбе.



Вот показательный пост, появившийся на информационном портале центра "Миротворец":

В распоряжении Центра оказался список 47 человек, подлежащих ликвидации российскими спецслужбами, о котором говорил Генеральный прокурор Украины.

В виду того, что публикация этого списка может навредить следствию, а также работе оперативных подразделений СБУ и МВД, мы его публиковать не будем.

Однако, хотим успокоить некоторых известных “журналистов”, которые в списке на ликвидацию отсутствуют:

Анастасия Антонюк (она же Станко),

Дмитрий Гнап,

Наталья Влащенко,

Евгений Мураев,

Светлана Крюкова,

Мустафа Найем,

Сергей Лещенко,

Игорь Гужва,

Дмитрий Джангиров.

Спите спокойно, дорогие “друзья”, российскому агрессору вы пока еще очень нужны, поскольку вы – его надежда и опора внутри Украины.

Тимур Олевский:

Потому что. Потому что, список 47 есть оказывается у Миротворца, но вам его не покажем. Роман Зайцев знает, и достаточно. А кто тогда его составлял? А отдельно доставляет травля тех, кто в списке не числиться, потому что они, значит враги Украины. Молодцы просто.

Алексей Ковалёв:

Новости рукопожатности по-украински: список есть, но мы вам его не покажем, но будем травить и называть предателями тех, кого в нём нет.

Кирилл Шулика:

Вот как к этим людям можно относится более серьезно, чем к Петросяну. Ссылку читайте...

Я даже не знаю, можно ли вообще такое придумать. То есть представить если, что это фейк, кто до него может додуматься.

Потом мне рассказывают, что у нас Мордор и пропаганда.

Юрий Касьянов:

Давным-давно, в начале войны Антон Геращенко рассказал мне про проект "Миротворец", который собирает информацию о сепаратистах и коллаборационистах. Чтобы никого не забыли, и не простили.

Осенью 2014 года, через разведчиков 8-го полка ко мне попала флешка из штаба сепарского батальона "Призрак" с именам, фамилиями и адресами более двухсот боевиков - я их передал в базу "Миротворца".

Проект рос и развивался. И в конце-концов превратился в полное дерьмо. Не знаю, имеет ли сейчас отношение к нему Антон Геращенко, но слышал, что там на зарплате сидит идиот Олешко, отрабатывающий изо всех сил неуместное фото с гарантом.

Поэтому теперь в базу "Миротворца" попадают не сепары, а те, кто с Петром Алексеевичем не согласен. Юлия Тимошенко, Михаил Саакашвили, и до полусотни оппозиционеров рангом пониже...

И теперь "Миротворец" олигофрена Олешки с болезненным наслаждением торжествующей глупости, сообщает, что в расстрельный генпрокуроровский "список сорока семи" не попали Настя Станко, Светлана Крюкова, Наталья Влащенко, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Дмитрий Гнап.

Теперь, по логике "Миротворца" Порошенко, для того, чтобы быть патриотом, надо получить справку в Генеральной прокуратуре о том, что тебя приговорили к расстрелу в Российской Федерации. Не иначе.

Напомню олешкам и порошенкам, что вам до Гнапа, например, как до Луны раком. Вы стоите на низшей ступени эволюционного развития. Вы умеете только красть и врать. И предавать. Но за всё придётся ответить.

Денис Бигус:

Меня не взяли ни список-47. Ни в список Миротворца тех, кого не взяли в список-47.

Короче, пойду по мажоритарке.