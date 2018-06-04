Премьер-министр Украины пригрозил уйти в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если украинский парламент не примет законопроект о создании в стране антикоррупционного суда. Гройсман сделал это заявление во время совместного брифинга с председателем Верховной рады Андреем Парубием.

Принятие Украиной закона об антикоррупционном суде является требованием Международного валютного фонда (МВФ) для выделения нового кредитного транша Киеву. Верховная Рада должна была его рассмотреть во втором чтении еще 24 мая.



По словам Гройсмана, если этот закон не будет принят, пострадает международный авторитет Украины. Парубий выразил надежду, что документ одобрят на заседании 7 июня.



Ключевой претензией к законопроекту является ограничение роли международных экспертов в процессе отбора и назначения судей, что, по мнению международных партнеров, включая МВФ, является залогом независимости антикоррупционного суда.

Согласно законопроекту, внесенному в Раду президентом Петром Порошенко, Совет международных экспертов может дать негативный вывод о претенденте на пост судьи. Однако Высшая квалификационная комиссия судей Украины может преодолеть такое вето нужным количеством голосов.



